В предпраздничный сезон увеличилось количество травм и несчастных случаев, связанных с использованием петард, салютов и другой пиротехники

Как сообщает издание «Газета.ру», в МЧС России предложили запретить продавать несовершеннолетним или детям и подросткам до 16-летнего возраста пиротехнику посредством маркетплейсов. Ранее СМИ писали об участившихся случаях получения несовершеннолетними травм при использовании пиротехники, а также о рейдах правоохранительных органов по местам продажи петард, салютов и фейерверков, по итогам которых были выявлены многочисленные нарушения. Также пиротехнику регулярно используют в незаконных целях граждане, обманутые мошенниками – например, разбрасывая петарды в отделениях банков и МФЦ.

В настоящий момент продавать пиротехнику разрешено только лицам, достигшим 16-летнего возраста, тем не менее, многие торговые точки нарушают эти правила и продают петарды детям, а маркетплейсы чаще всего и вовсе игнорируют подобные ограничения. Профильными ведомствами прорабатывается схема дистанционной продажи пиротехники — скорее всего, граждан обяжут предъявлять при получении заказа паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.