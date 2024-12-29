С результатами опроса ознакомилась «Газета.Ru».

Как сообщает издание «Газета.ру», ссылаясь на результаты исследования «Профи.ру», более 50% трудоспособных россиян задумываются об увольнении и смене места работы в 2025 году. Среди способствующих этому причин, согласно опросу, в топ-3 попали низкий уровень зарплат, отсутствие перспектив для карьерного роста, а также повышенный уровень стресса. Также около 25% респондентов признались, что у них отсутствует интерес к текущей работе, а еще 20% пожаловались на проблемы в коллективе.

В настоящий момент на российском рынке труда наблюдается рекордно низкий уровень безработицы, поэтому сотрудники в большинстве отраслей могут повышать свой уровень дохода, регулярно меняя место работы и не опасаясь не найти нового работодателя – такая стратегия в среднем оказывается более выгодной, чем многолетний карьерный рост в рамках одной и той же компании, хотя бывают и исключения. Как показывают опросы, большинство россиян считают текущий уровень инфляции высоким, а также полагают, что для сохранения или улучшения своего уровня жизни необходимо увеличивать уровень доходов.