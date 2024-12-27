Мошенники использовали фотографии настоящих людей из соцсетей, сопровождая их ложной информацией

Как сообщает издание «Ведомости», специалисты компании F.A.C.C.T., занимающейся вопросами кибербезопасности выявили 21 мошеннический сайт, мимикрирующий под официальные ресурсы различных благотворительных организаций и нацеленный на российских и русскоязычных пользователей. Примечательно, что злоумышленники использовали фотографии реальных людей, найденные ими в социальных сетях, но сопровождали их собственным текстом с ложной информацией и реквизитами для сбора средств.

В F.A.C.C.T. отмечают, что мошенники не только регистрировали доменные имена, похожие на названия официальных ресурсов благотворительных организаций, но и копировали дизайн, а иногда — и контент, лишь заменяя реквизиты. Также злоумышленники могут использовать массовые рассылки сообщений в соцсетях и мессенджерах для привлечения пользователей на поддельные сайты. В настоящий момент выявленные специалистами ресурсы уже заблокированы на территории РФ, но на создание новых у преступников не уйдет много времени. Эксперты по информационной безопасности рекомендуют проявлять бдительность и проверять дату регистрации доменного имени, а также сверять реквизиты с опубликованными на других ресурсах благотворительного фонда.