Как сообщает издание «Ведомости», специалисты компании F.A.C.C.T., занимающейся вопросами кибербезопасности выявили 21 мошеннический сайт, мимикрирующий под официальные ресурсы различных благотворительных организаций и нацеленный на российских и русскоязычных пользователей. Примечательно, что злоумышленники использовали фотографии реальных людей, найденные ими в социальных сетях, но сопровождали их собственным текстом с ложной информацией и реквизитами для сбора средств.
В F.A.C.C.T. отмечают, что мошенники не только регистрировали доменные имена, похожие на названия официальных ресурсов благотворительных организаций, но и копировали дизайн, а иногда — и контент, лишь заменяя реквизиты. Также злоумышленники могут использовать массовые рассылки сообщений в соцсетях и мессенджерах для привлечения пользователей на поддельные сайты. В настоящий момент выявленные специалистами ресурсы уже заблокированы на территории РФ, но на создание новых у преступников не уйдет много времени. Эксперты по информационной безопасности рекомендуют проявлять бдительность и проверять дату регистрации доменного имени, а также сверять реквизиты с опубликованными на других ресурсах благотворительного фонда.