Смартфон базируется на SoC MediaTek Dimensity 6300.

Бренд Ulefone презентовал очередной защищенный смартфон под названием Armor X31 Pro — это дебютная модель линейки с поддержкой сетей пятого поколения (5G). Аппарат базируется на SoC MediaTek Dimensity 6300 и функционирует под управлением ОС Android 14. Также устройство получило 6.56-дюймовый дисплей (HD+, 120 Гц). Базовая конфигурация включает в себя 8 ГБ ОЗУ и 256-гигабайтный накопитель, но объем доступного места можно увеличить, установив карту памяти.

Блок камер включает в себя 3 модуля — основной на 64 Мп, камеру ночного видения на 25 Мп и «макрозатычку» на 2 Мп. Фронтальная камера — 16-мегапиксельная. Емкость аккумуляторной батареи составляет 6050 мАч, что, по меркам мобильных устройств с защитой от ударов, пыли и влаги, не очень много. Максимальная мощность зарядки — 18 Вт. Приобрести смартфон можно будет уже в январе 2025 года, а рекомендованная стоимость для российского рынка составит 29 990 рублей. Примечательно, что оставить предзаказ на Ulefone Armor X31 Pro в настоящий момент невозможно – впрочем, спрос на аппарат вряд ли будет очень высоким и, вероятно, купить его смогут все желающие.