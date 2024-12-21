Эльвира Набиуллина рассказала о принимаемых мерах по противодействию инфляции в ходе пресс-конференции.

Как сообщает издание «Ведомости», глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о принимаемых регулятором мерах по противодействию инфляции. По словам госпожи Набиуллиной, если бы показатель ключевой ставки регулярно не повышался, а оставался на уровне 7.5%, инфляция по итогам 2024 года составляла бы более 20%, а возможно, даже более 30%. Также глава ЦБ отметила, что жесткие кредитно-денежные условия должны способствовать замедлению инфляции — целевым является уровень порядка 4% в год. Здесь стоит отметить, что по данным Минэкономразвития за неполный 2024 год инфляция уже превысила 9.52%, хотя в ЦБ прогнозировали максимум 8-8.5%. Что же касается продуктовой инфляции – она еще выше, а отдельные продукты вроде томатов и картофеля и вовсе подорожали на 30-50%.

По итогам прошедшего 20 декабря заседания совета директоров ЦБ было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Примечательно, что такое решение противоречит почти всем прогнозам экономистов и финансовых аналитиков, включая специалистов, работающих в крупных российских банках. Более того, банки заранее повысили ставки по кредитам исходя из предположений, что показателю ключевой ставки будет увеличен до 23% — теперь же, вероятно, последует откат.