Руководство компании стремится к повышению эффективности.

Как сообщает Business Insider, корпорация Google сократила порядка 10% руководителей среднего звена, а также перевела часть менеджеров на индивидуальные или рядовые позиции. Гендиректор компании Сундар Пичаи подробно рассказал о проходящей в компании реструктуризации на корпоративном собрании — изменения направлены на повышение эффективности, и соответствующая работа планомерно ведется с 2022 года. Предыдущая крупная волна сокращений в Google прошла в январе 2023 года – тогда рабочих мест лишились около 12 тысяч сотрудников.

Тренд на сокращение части работников и максимальное повышение эффективности труда оставшихся укоренился в последние 2 года не только в Google – аналогичной стратегии придерживаются и многие другие технологические гиганты, в том числе из-за продолжающейся ИИ-гонки, участие в которой требует колоссальных финансовых затрат. Сокращают в IT-компаниях и количество встреч, собраний и обсуждений — считается, что их избыток, как и обилие менеджеров, замедляет процесс принятия решений и тормозит внедрение инноваций. А отстать от конкурентов, как известно, гораздо проще, чем догнать их.