Страховая компания пришла к таким выводам по итогам крупного исследования.

Как сообщает The Verge, ссылаясь на данные исследования, проведенного страховой компанией Swiss Re по заказу Waymo, беспилотные автомобили не только реже попадают в ДТП, чем машины, управляемые водителями-людьми, но и причиняют при авариях меньше телесных повреждений, а также меньше ущерба имуществу. В 2024 году беспилотные автомобили Waymo преодолели порядка 6.4 миллиона км, так что информации для анализа статистики накопилось изрядно. Автономные машины Waymo оказались безопаснее, чем автомобили с водителями-людьми: при их использовании было подано на 88% меньше исков о возмещении ущерба имуществу и на 92% меньше — о возмещении ущерба здоровью. Разумеется, если сравнивать с аналогичным километражом, пройденным средним водителем.

Споры по поводу того, что безопаснее – машины, управляемые людьми или машины с автопилотом, с годами становятся лишь ожесточеннее. При этом установить истину мешает обилие влияющих на безопасность движения факторов – например, очевидно, что беспилотные автомобили в большинстве случаев превзойдут водителей в прогнозируемых дорожных ситуациях, при наличии соответствующей инфраструктуры и в хорошую погоду.

Но, например, в загородных поездках по бездорожью, при отсутствии разметки, знаков и прочей инфраструктуры автопилот при нынешнем развитии технологий может оказаться бесполезен. Впрочем, с главным аргументом сторонников беспилотных авто сложно поспорить — автопилот не употребляет алкоголя, психотропных препаратов или запрещенных веществ, не устает и не отвлекается. С другой стороны, его можно обмануть путем злонамеренных махинаций вроде футболок с изображением дорожных знаков, манекенов или различных технических средств.