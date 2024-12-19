Разработчики стремятся убедить пользователей перейти на самую новую ОС

Как пишет зарубежный ресурс Neowin, корпорация Microsoft снова агитирует пользователей перейти на операционную систему Windows 11. Целевой аудиторией опубликованного в блоге компании сообщения на этот раз стали геймеры – в Microsoft перечислили функции, которые доступны только на Windows 11, но не на Windows 10 и более старых ОС. Речь идет, например, об Auto HDR, DirectStorage, HDR Calibration и Dynamic Lightning.

Бесплатная поддержка Windows 10 закончится уже в 2025 году, поэтому стремление Microsoft перевести как можно больше пользователей на Windows 11 вполне понятно. Тем не менее, в среде компьютерщиков и геймеров многие считают Windows 11 «проходной» версией ОС, какой в свое время была Windows Vista. Также владельцев ПК и ноутбуков отталкивает низкое качество обновлений для Windows 11 — апдейты регулярно «ломают» такие элементы системы, как панель задач или «Проводник», а порой и вовсе вызывают временную неработоспособность ОС, вынуждая пользователей тратить свое время на откат системы до старой версии. Тем не менее, есть у Windows 11 и реальные преимущества – и некоторые из них Microsoft перечислила.