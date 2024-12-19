Похожим образом проходят испытания прототипов гиперзвуковых беспилотников Talon-A в США.

Институт механики (IMECH) при Китайской академии наук выложил в открытый доступ видео испытаний гиперзвукового БПЛА — сообщается, что сбрасываемое с самолета воздушное судно развило скорость более 7 Махов и совершило посадку. Подобные беспилотники могут использоваться как для сверхскоростной доставки грузов или в научных исследованиях, так, в перспективе и для военных задач.

Показанный на видео БПЛА разрабатывается с 2018 года — в финальной версии он сможет преодолевать до 8000 км, неся при этом до 600 кг груза. Первые успешные тесты модели состоялись в 2021 году, при этом совершенствование аппарата продолжается и по сей день. По данным СМИ, беспилотник способен замедляться со сверхзвуковых скоростей и маневрировать перед посадкой, обеспечивая тем самым более безопасное приземление.

Сброс беспилотников с борта самолета в ходе испытаний или так называемый воздушный старт – привычная практика не только для китайских, но и для американских инженеров. Таким образом, проходят, например, испытания гиперзвуковых БПЛА Talon-A в США. Впрочем, как сообщают журналисты, у Talon-A проблемы с двигателями — они пока далеки от возможности обеспечивать стабильный полет.