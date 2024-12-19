Расследования в отношении TP-Link инициировали в министерствах торговли, обороны и юстиции США.

Как сообщает The Verge, американские власти и регулирующие органы рассматривают возможность запрета продажи роутеров китайской компании TP-Link на территории США из-за «угрозы нацбезопасности». Расследования в отношении TP-Link уже начали в трех министерствах – американские специалисты подозревают, что устройства компании активно используют в массовых кибератаках китайские хакеры.

Доля роутеров TP-Link на американском потребительском рынке превышает 60%, поскольку устройства бренда отличаются привлекательным соотношением стоимости и характеристик. Используется продукция китайской компании и в ряде федеральных ведомств. При этом в девайсах TP-Link регулярно обнаруживаются уязвимости, которые компания впоследствии не исправляет – так, о подобном случае сообщала компания Microsoft, причем речь шла как раз об использовании ботнета из взломанных роутеров китайскими хакерами для скоординированных кибератак. Ожидается, что ограничения против TP-Link будут введены после вступления Дональда Трампа в должность президента США.