Это следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации"

Как сообщают СМИ, ссылаясь на доклад Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации», уровень инфляции в 2024 году достиг 9.52%, превысив все прогнозы Центробанка – в ведомстве полагали, что рост цен ограничится 8.5-9%. Стоит отметить, что продуктовая инфляция в России еще выше – согласно данным Росстата, некоторые продукты питания, например, томаты, подорожали на 30%, а картофель и вовсе прибавил в цене 45-50%. Продуктов же, за год подорожавших на 10-20% — огромное количество.

Значительно выросли под конец года и цены на многие импортные товары – в первую очередь, речь идет о цифровой и бытовой технике, электронике, компьютерных комплектующих и автомобилях, но не только. Основная тому причина – падение курса рубля по отношению к основным мировым валютам, таким, как доллар, евро и юань. При этом многие экономисты, а также крупные предприниматели и топ-менеджеры, такие, как Герман Греф или Андрей Костин, считают, что в 2025 году за один доллар будут давать 105-107 или даже 105-115 рублей. Что же касается инфляции – в ЦБ считают, что она не превысит 5%, но, как показывает опыт 2024 года, на практике цены могут вырасти гораздо сильнее.