Решение сравнили с другими суперкулерами и системами жидкостного охлаждения

Австрийская компания Noctua пользуется уважением в среде компьютерных энтузиастов за вдумчивый, научно обоснованный подход к созданию воздушных систем охлаждения — продукция производителя стоит достаточно дорого и считается премиальной, но все равно хорошо продается. В середине 2024 года фирма наконец-то выпустила новый флагманский суперкулер под названием Noctua NH-D15 G2, причем сразу в трех модификациях, отличающихся друг от друга конструкцией подошвы радиатора и оптимизированных для разных сокетов.

Портал PC Gamer опубликовал обзор упомянутого суперкулера – среди плюсов модели специалисты назвали превосходную для воздушной системы охлаждения эффективность, а также невысокий по меркам сегмента уровень шума и вибрации. При этом есть у решения и минусы — в первую очередь это, конечно, цена, но не только. Как и другие воздушные суперкулеры, Noctua NH-D15 G2 все-таки уступает качественным системами жидкостного охлаждения с 360-миллиметровым радиатором, хотя и работает значительно тише. Еще один нюанс, который следует учитывать – это габариты радиатора суперкулера. Модель поместится далеко не во все компьютерные корпуса, а также может быть несовместима или лишь частично совместима (со смещением одного из вентиляторов) с высокими модулями оперативной памяти. Впрочем, Noctua NH-D15 G2, даже с учетом перечисленных минусов является одним из наиболее совершенных суперкулеров на рынке.