Он будет отличаться от Ryzen 5 9600X сниженными тактовыми частотами

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, ссылаясь на сведения авторитетного инсайдера Hoang Anh Phu, компания AMD намерена выпустить шестиядерный двенадцатипоточный процессор Ryzen 5 9600 в первом месяце 2025 года. Модель будет отличаться от уже имеющейся на рынке Ryzen 5 9600X пониженными рабочими частотами, а также более низкой рекомендованной ценой — ожидается, что это будет самый доступный процессор линейки Zen 5 на рынке.

По предварительным данным, теплопакет Ryzen 5 9600 составит 65 Вт, как и у 9600X, объем кэш-памяти также не изменится. Как и 9900X3D и Ryzen 9950X3D, процессор может быть представлен в рамках январской выставки CES 2025, хотя AMD вряд ли будет уделять ему много внимания — общественность больше интересуют многоядерные CPU с 3D-кэшем и их характеристики, поскольку до сих пор неизвестно, будет ли доступ к дополнительной памяти лишь у одного из чиплетов с ядрами или сразу у обоих. Что же касается Ryzen 5 9600 – вряд ли спрос на процессор будет высоким, так как для бюджетных конфигураций на платформе AM5 потребители предпочитают выбирать Ryzen 5 7500F.