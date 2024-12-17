А возможно, компания и вовсе откажется от их выпуска.

Как сообщает Марк Гурман, эксперт Bloomberg по продуктам корпорации Apple, «яблочные» продолжают работать над складными версиями смартфона iPhone и планшета iPad. Главная задача, стоящая перед специалистами компании – предотвратить появление «складки» в месте изгиба экрана. В настоящий момент эта задача еще не решена – складку можно лишь сделать менее заметной, но такой результат не удовлетворяет руководство.

По словам Гурмана, складной iPad, по задумке, в разложенном состоянии будет просто «гигантским» — примерно как пара совмещенных iPad Pro. Что же касается складного iPhone – информации о нем мало, но предполагается, что это будет достаточно типичный флагманский смартфон со сгибающимся вдвое экраном, но без привычной складки на месте сгиба. Релиз даже одного из двух упомянутых продуктов вряд ли состоится ранее 2026 года, при этом складной iPad, по мнению Гурмана, и вовсе выйдет не раньше 2028 года. Также нельзя исключать вариант отказа Apple от идеи выпуска подобных устройств, если спрос на складные мобильные гаджеты будет не слишком высоким – все-таки речь идет о достаточно нишевых и непривычных для большинства пользователей решениях.