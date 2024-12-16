К счастью, незначительно, на несколько процентов но для некоторых геймеров и это может быть важно

Специалисты DSOGaming решили проверить информацию о том, что приложение NVIDIA App, пришедшее на смену GeForce Experience, ухудшает производительность системы в играх и приводит к просадкам FPS. Проведя ряд тестов с использованием производительной конфигурации (Ryzen 9 7950X3D, GeForce RTX 4090 ОЗУ DDR5-6000), исследователи обратили внимание, что использование ПО NVIDIA действительно приводит к снижению FPS, но сравнительно незначительному – речь идет о 4-6% разницы. Впрочем, для киберспортсменов или обладателей маломощных конфигураций и несколько процентов FPS могут иметь важное значение.

Стоит отметить, что приложение NVIDIA App лишь совсем недавно получило официальный релиз – до этого ПО находилось в статусе бета-версии. Это означает, что в будущем влияние софта на производительность системы в играх может уменьшиться, поскольку в противном случае часть любителей видеоигр откажется от использования приложения. Вероятно, приемлемым компромиссом было бы снижение FPS на 1-3%, почти на уровне погрешности, и, как считают многие комментаторы, NVIDIA удастся оптимизировать свой софт и достичь такого результата.