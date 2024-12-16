За последний год количество оформленных договоров КАСКО для китайских автомобилей увеличилось в 12 раз.

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на данные исследования финансового маркетплейса «Сравни», 73% новых китайских автомобилей на российском рынке приобретаются в кредит. Также фиксируется значительный рост оформленных договоров КАСКО для китайских транспортных средств – в 2024 году их было в 12 раз больше, чем в 2023. Самыми популярными брендами машин из Поднебесной, согласно статистике, являются Chery, Haval, Geely, Omoda и Changan.

Ранее СМИ сообщали, что доля новых китайских автомобилей на отечественном авторынке почти достигла 60%, при этом почти две трети открытых в стране дилерских центров также принадлежат брендам из Поднебесной, которых насчитывается примерно 60. За последние 3 года отношение многих российских водителей к китайским транспортным средствам изменилось в положительную сторону – здесь, впрочем, стоит отметить и усилия самих автопроизводителей, совершенствующих свою продукцию, а также задействующих маркетинговые кампании для ее продвижения на новых рынках. Так, среди плюсов китайских авто респонденты называют привлекательное соотношение стоимости и характеристик, наличие множества дополнительных опций, включая цифровые, а также систем помощи водителю. Говорят, впрочем, водители и о недостатках таких машин — проблемах с обслуживанием и запчастями, плохой приспособленности к зиме, сомнительной надежности в долгосрочном периоде.