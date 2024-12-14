А еще далеко не самый эффективный в своем ценовом сегменте

Популярный ресурс PC Gamer выпустил обзор кулера Be Quiet Dark Rock 5 с итоговой оценкой 78 баллов из 100 — авторы отмечают отличное качество изготовления и сборки системы охлаждения, симпатичный дизайн, а также тихую работу вентилятора даже на околомаксимальных оборотах. Есть, впрочем и недостатки – в первую очередь это слишком высокий ценник для модели с одним вентилятором. Не хватает решению и эффективности — оно уступает многим системам охлаждения, предлагающимся конкурентами в той же ценовой категории и оснащенным двумя вентиляторами.

Как заключают авторы PC Gamer, кулер Be Quiet Dark Rock 5 не годится для охлаждения наиболее горячих процессоров Intel сокета LGA 1700, например, Core i9-14900K или Core i7-14700K, но подходит для CPU с более умеренными показателями энергопотребления и тепловыделения. Так, он будет хорошим выбором для AMD Ryzen 7 9800X3D и многих других процессоров с восемью ядрами. Подойдет модель и для CPU Intel с шестью P-ядрами вроде Core i5-14600K, а также для большинства процессоров Core Ultra 200K, чиплеты для которых выпускаются на мощностях тайваньского полупроводникового гиганта TSMC.