Она широко использовалась злоумышленниками в ноябре и декабре

Как сообщает издание «Ведомости», в банке ВТБ рассказали о мошеннической схеме с копированием банковских карт, широко используемой злоумышленниками в конце 2024 года. Схема включает в себя как методы социальной инженерии и психологического давления, так и применение специализированного программного обеспечения для создания «клонированных» дебетовых или кредитных карт.

На первом этапе преступники связываются с жертвой посредством телефонного звонка или при помощи мессенджера, пользуясь различными «легендами» — например, они могут представиться сотрудниками ЦБ, банка или оператора мобильной связи. Изначально стоящая перед злоумышленниками задача – под тем или иным предлогом убедить пользователя установить вредоносное ПО, замаскированное под полезный софт. Например, под обновленное приложение банка или оператора.

Далее мошенники убеждают гражданина сфотографировать банковскую карту или поднести ее к смартфону, после чего ввести пин-код – якобы для обновления договора с банком или оператором. Ранее установленный на смартфон вредоносный софт активирует NFC, и данные карты перехватываются. В дальнейшем злоумышленники создают виртуальный клон карты и могут использовать его для переводов и совершения платежей.

Ранее в ФСБ и МВД сообщали, что в третьем-четвертом квартале 2024 года фиксируется рост количества случаев мошенничества, в рамках которых преступники выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, спецслужб или силовых ведомств. Мошенники активно используют профессиональные термины, а также угрожают уголовной ответственностью за разглашение содержания беседы или отказ от сотрудничества. Как подчеркивают эксперты по информационной безопасности, в таких случаях оптимальный вариант – немедленное прекращение разговора. Законодательством не предусмотрено за это никакой ответственности, даже если на связи реальный сотрудник полиции, поскольку повестки, уведомления и другие документы должны вручаться гражданину лично в руки.