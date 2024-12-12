Их развертывание начнется в 2026 году

Как заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, к 2030 году сети связи пятого поколения (5G) должны появиться в 16 российских мегаполисах – суммарно такой связью смогут воспользоваться до 18 миллионов человек. Развертывание новых сетей на тестовых участках стартует в 2026 году, причем основываться они будут на базовых станциях отечественного производства. Ожидается, что в 2026 году связью 5G будут пользоваться около 100 тысяч человек.

По мнению экспертов, создание в РФ сетей 5G значительно затруднено как в связи с санкциями, так и в связи с занятостью необходимых частот, а также в связи с принципиальным решением использовать для таких сетей только отечественные базовые станции. К сожалению, по внедрению скоростного мобильного интернет-соединения Россия сильно отстает от других технически развитых стран – так, в Китае связью 5G пользуется уже почти миллиард человек, в США и Южной Корее – десятки миллионов человек. К 2028-2029 году в этих странах ожидается запуск тестовых сетей 6G, тем временем в России даже сетями 5G к тому времени будет пользоваться значительно меньше 10% населения.