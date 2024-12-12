Вероятно, решение компании связано с санкционной политикой США

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, корпорация Google приняла решение отключить пользователей из Республики Беларусь от платформы контекстной рекламы AdSense. До этого подобное решение было принято и в отношении российских пользователей – в связи с санкционной политикой США. Аккаунты будут деактивированы уже 13 декабря, а последние выплаты компания планирует осуществить 21-26 января 2025 года.

Ранее об уходе из Беларуси сообщали такие платформы и сервисы, как Docker Hub,Tinder, Slack, Atlassian и другие. Тем не менее, многие компании, свернувшие свою деятельность на территории России, остались на белорусском рынке. По мнению большинства экспертов, снятие санкций с России и Беларуси произойдет только после завершения СВО, причем, скорее всего, производиться оно будет в несколько этапов. Примечательно, что некоторые западные компании самостоятельно используют механизмы обхода санкций – например, открывают отдельные юридические лица и регистрируют дополнительные бренды. Также распространена практика продажи российской части бизнеса местным топ-менеджерам, ранее этой частью управлявшим.