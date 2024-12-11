Пострадавший отдал злоумышленникам не только свои средства, но и заемные

Как сообщают СМИ со ссылкой на данные полиции Ростовской области, 39-летний житель Батайска был трижды обманут злоумышленниками, использовавшими сложную мошенническую схему, и суммарно лишился более, чем 2.6 миллиона рублей, причем более 2.5 миллиона рублей были заемными — преступники при помощи психологического давления убедили гражданина взять кредиты в нескольких банках.

Сначала с жертвой связался мошенник, представившийся сотрудником почты — он заявил, что гражданину пришло письмо из Федеральной налоговой службы. В ходе разговора стороны пришли к тому, что упомянутое письмо будет выслано на email гражданина, но на самом деле, конечно, никакого письма от налоговой не было — был только фишинговый email, код подтверждения из которого мужчина сообщил злоумышленникам, тем самым предоставив им доступ к своему аккаунту на портале «Госуслуги».

Далее мужчина получил SMS-сообщение о смене пароля и попытках оформления кредитов, также отправленное злоумышленниками, перезвонил по указанному ими номеру и попал на «специалиста», который объяснил, что необходимо срочно опередить мошенников, потратив свой кредитный лимит и взяв несколько крупных займов. В итоге пострадавший взял кредиты суммарно на 2.2 миллиона рублей и перевел их на специальный «безопасный счет».

На этом история не закончилась. Преступники продолжили психологическое давление на мужчину и убедили его в том, что он якобы сам стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Тогда потерпевший взял еще 2 кредита на 145 и 280 тысяч рублей и отправил деньги преступникам, чтобы «откупиться». Гражданин понял, что стал жертвой злоумышленников лишь когда рассказал о ситуации своему брату, и тот забил тревогу.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать базовые правила информационной безопасности — не следовать указаниям неизвестных телефонных или интернет-собеседников, кем бы они ни представлялись, не сообщать никому коды из SMS- и push-уведомлений, а также любые персональные или авторизационные данные. Также стоит отметить, что злоумышленники нередко используют действительно сложные и многокомпонентные схемы. Например, сначала жертве может позвонить якобы сотрудник банка, ЦБ, оператора связи или какой-то компании, потом фальшивый сотрудник полиции, а потом — «сотрудник ФСБ».