Но ситуацию быстро урегулировали - мужчина получил новый смартфон и компенсацию в виде бонусных баллов

Как сообщают СМИ, житель Екатеринбурга, приобретя в магазине «Эльдорадо» iPhone 15, вскрыл коробку уже дома и обнаружил в ней кусок пластилина, завернутый в пищевую пленку, хотя снаружи упаковка выглядела так, как будто до этого ее не открывали. При этом когда мужчина начал разбираться в ситуации, один из сотрудников торговой сети проговорился, что подобные случаи уже происходили.

К счастью для пострадавшего, проблема разрешилась быстро — в «Эльдорадо» выдали покупателю новый iPhone 15, который был вскрыт в его присутствии и в присутствии директора магазина, а также начислили бонусные баллы в качестве компенсации за неудобства. В компании также будет проведено внутреннее расследование, хотя, как пояснили в пресс-службе, iPhone поступают от зарубежных поставщиков в запечатанном виде и с пломбами.

В настоящий момент неясно, в какой именно момент смартфон заменили на пластилиновый муляж — в теории, это могло произойти как за рубежом, так и уже в России. Известны случаи, когда дорогостоящую цифровую технику крали сотрудники складов и распределительных центров различных компаний, поэтому эксперты рекомендуют осматривать приобретенный товар непосредственно в магазине или пункте выдачи заказов, чтобы расположенным в помещении камеры зафиксировали процесс в деталях.