Подорожание машин ожидается уже в первом квартале.

Как заявил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, в 2025 году на российском рынке легковых автомобилей ожидается снижение продаж – базовый прогноз предусматривает разницу по сравнению с 2024 годом в 10%. При реализации негативного сценария падение может составить и 20%, если же реализуется маловероятный позитивный сценарий, то продажи окажутся почти такими же, как в 2024 году.

Помимо этого, эксперты «Автостат» считают, что стоимость легковых авто в 2025 году для россиян вырастет примерно на 10% — в настоящий момент средняя стоимость такой машины составляет порядка 3.17 миллиона рублей. По мнению господина Целикова, потенциал для роста цен, связанный с повышением утилизационного сбора, а также падением курса рубля по отношению к доллару, евро и юаню еще не исчерпан. К сожалению, рост цен может составить и больше 10% — например, если российская национальная валюта снова начнет дешеветь по отношению к американской и китайской. А это весьма вероятно – падения рубля на 10-15% в 2025 году ожидает, например, глава «Сбера» Герман Греф.