Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов города.

Как сообщают СМИ со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга, один из жителей города отсудил у бывшей жены 10 тысяч рублей за оскорбления в переписке. Здесь стоит отметить, что иск был удовлетворен лишь частично – гражданин требовал 100 тысяч. По словам истца, бывшая жена сравнивала его в переписке с животными, а также называла уродом, алкоголиком, наркоманом и представителем нетрадиционной ориентации, что вызывало у него морально-нравственные страдания. Сама женщина пояснила, что высказывала о бывшем муже личное мнение, порой используя нецензурную лексику, но на это «провоцировал он сам». Также ответчик подчеркнула, что мужчина мог бы разорвать с ней все контакты и использовать функцию добавления в черный список.

В ходе процесса судья ознакомился с перепиской бывших супругов и обратился к толковым словарям целью выяснения точного значения некоторых слов. Убедившись, что значения этих слов являются оскорбительными, судья принял решение взыскать с женщины 10 тысяч рублей в пользу бывшего мужа. Будет ли гражданка пытаться оспорить решение суда – не сообщается.