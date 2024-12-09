Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как сообщает издание «Ведомости», телефонные и интернет-мошенники стали чаще представляться сотрудниками органов государственной безопасности – при этом они могут, например, демонстрировать в мессенджерах фото «удостоверений» или копии «приказов». В своих преступных схемах злоумышленники активно используют психологическое давление, убеждая жертв не обращаться в правоохранительные органы под угрозой возбуждения уголовных дел о государственной измене, разглашении гостайны и по другим статьям УК РФ.

В ФСБ подчеркнули, что сотрудники ведомства не используют для связи с гражданами мессенджеры и не высылают посредством подобных приложений фотографии удостоверений или приказов, а также заявили, что любые уведомления о привлечении человека в качестве подозреваемого или обвиняемого вручаются лично. В случае получения звонка якобы из ФСБ в ведомстве предлагают бросить трубку и перезвонить в общественную приемную. Также не следует продолжать разговор, если звонящие представляются сотрудниками других государственных органов и ведомств, работниками банков или операторов связи, либо предлагают перевести деньги на «безопасный счет» или сообщить какие-либо чувствительные данные, включая коды из SMS и push-уведомлений.