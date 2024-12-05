Министр сообщил, что в федеральный бюджет на 2025 год закладывался более крепкий курс рубля, чем сейчас

Как заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, в министерстве надеются на укрепление рубля до уровня 96-97 единиц за доллар – в федеральный бюджет на 2025 год закладывался более крепкий курс российской валюты по отношению к американской, чем в настоящий момент. Также министр подчеркнул, что правительство совместно с Центробанком работает над сдерживанием инфляции, выстраивая кредитно-денежную политику.

Ослабление рубля по отношению к доллару наблюдалось на протяжении всей осени 2024 года — тенденция ускорилась после избрания президентом США Дональда Трампа и введения Америкой санкций против Газпромбанка, являющегося одним из значимых поставщиков валюты на российский рынок. Тем не менее, стоит отметить, что российская валюта дешевела не только по отношению к американской, но и по отношению к европейской и китайской.

Ранее в Центробанке заявили об отказе приобретения иностранных валют на внутреннем рынке до конца 2024 года – такое решение было принято для поддержки рубля и сдерживания инфляции. Также в декабре ожидается очередное повышение показателя ключевой ставки – сейчас он составляет рекордные 21%, и, как ожидают аналитики крупнейших отечественных банков, будет увеличен до 22-24%.