Курьеры могли бы работать в производящих секторах экономики, где наблюдается дефицит кадров.

Как сообщают российские СМИ, глава одного из департаментов Минпромторга Никита Кузнецов заявил, что наличие в России большого количества курьеров создает проблемы для отечественной экономики. По словам господина Кузнецова, в курьеры идет большое количество людей, причем в основном молодых и здоровых. Таких работников не хватает в производящих отраслях.

Если верить подсчетам Минпромторга, в России насчитывается не менее 1.5 миллиона курьеров и 500 тысяч упаковщиков и сборщиков заказов. В свою очередь, сервис Hh.ru информирует о том, что доходы курьеров стабильно растут на протяжении трех лет подряд – больше всех зарабатывают обладатели личных автомобилей, но и арендуя электросамокат или электровелосипед, во многих городах можно заработать больше, чем в производственном секторе.

По данным площадки «Мигрант Сервис», приводимым Forbes, профессия курьера стала самой прибыльной рабочей специальностью в РФ. Дополнительное преимущество работы в доставке – свободный график, что удобно для студентов, а также граждан, которым необходима подработка.