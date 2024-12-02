Такое мнение топ-менеджер выразил в интервью агентству Reuters

Как заявил в интервью Reuters гендиректор банка ВТБ Андрей Костин, после периода высокой волатильности курс рубля может стабилизироваться на уровне чуть больше 100 единиц российской валюты за один доллар. Здесь стоит отметить, что рубль дешевел на протяжении всей осени, но этот процесс резко ускорился в конце ноября, после того, как США ввели санкции против Газпромбанка, бывшего одним из основных поставщиков валюты на российский рынок. Топ-менеджер напомнил, что в 2022 году за один доллар давали и 120 рублей, а также отметил, что коррекция курса уже началась. Помимо этого, господин Костин добавил, что экспортеры довольны скачком курса, а импортеры не слишком довольны, но такая реакция во многом является эмоциональной.

После резкого ослабления рубля по отношению к доллару, евро и юаню в Центробанке РФ отказались от приобретения валюты до конца 2024 года. Также, по мнению экономистов, сложившаяся ситуация с курсом российской валюты дополнительно увеличила вероятность повышения показателя ключевой ставки в декабре — оно с высокой вероятностью составит не 1-2%, а 2-3%, и многие крупные банки уже заложили в свои продукты подобный сценарий.