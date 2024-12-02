Пока что переговоры по заработной плате и сокращениям не увенчались успехом

Как сообщает Reuters, начиная с сегодняшнего дня, 2 декабря 2024 года, работники предприятий Volkswagen в Германии начнут проводить забастовки, которые сами представители профсоюзов называют «предупредительными». Это будут первые массовые забастовки работников концерна VAG, начиная с 2018 года, что же касается их причин – сотрудники компании недовольны отсутствием прогресса в переговорах по поводу заработной платы, а также возможных сокращений. При этом в руководстве Volkswagen ранее заявляли, что не исключают не только массовых увольнений, но и закрытия нескольких заводов, если спрос на выпускаемые автомобили окажется ниже ожидаемого. Тем не менее, компания, если верить ее официальной позиции, готова продолжать переговоры с протестующими, рассчитывая на конструктивный диалог.

По информации журналистов, предупредительные забастовки в Германии, как правило, длятся несколько часов. В Volkswagen уже подчеркнули, что уважают право работников на проведение подобных мероприятий. Тем не менее, как пишут СМИ, позиции профсоюзов и компании по заработной плате кардинально расходятся — руководство Volkswagen заявляет о необходимости уменьшения зарплат сотрудников на 10% с целью снижения затрат и повышения прибыли, а работники на такое не согласны. Следующий раунд переговоров между сторонами запланирован на 9 декабря.