Аппарат появился сразу в нескольких базах сертификации в разных странах.

Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, смартфон Xiaomi Poco F7 Ultra может увидеть свет уже в ближайшее время — аппарат появился в нескольких базах сертификации в разных странах. С учетом того, что линейка Poco F всегда включала в себя решения с весьма привлекательным соотношением цены и производительности, а F7 Ultra практически наверняка будет основан на флагманской SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, релиз привлечет внимание как любителей мобильных игр, так и просто пользователей, предпочитающих приобретать высокопроизводительные смартфоны, но не желающих сильно за них переплачивать.

В настоящий момент известно, что смартфон получит как минимум 3 модификации, отличающиеся объемом ОЗУ и емкостью флеш-накопителя: 12 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/512 ГБ. Устройство будет функционировать под управлением HyperOS 2 на основе ОС Android 15, а в будущем получит обновление как минимум до Android 16. Также сообщается о поддержке Wi-Fi 7 и сетей связи пятого поколения (5G).

Согласно более ранней информации, Poco F7 Ultra станет переименованной для глобального рынка версией смартфона Redmi K80 Pro, предлагающегося корпорацией Xiaomi на внутрикитайском рынке. Впрочем, в настоящий момент неизвестно, будет ли это практически полная копия, или в девайс будут внесены какие-либо изменения. Если значимых изменений не будет, то модель получит SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,67-дюймовый экран TCL M9 OLED 2K (3200×1440, 120 Гц), а также память LPDDR5X и хранилище UFS 4.0. Набор камер может включать в себя три датчика на 50 (OIS), 32 и 50 мегапикселей, а также фронтальный модуль на 20 мегапикселей. Емкость аккумуляторной батареи, по предварительным данным, составит около 6000 мА*ч с поддержкой быстрой 120-ваттной зарядки.