По прогнозам экономистов, в декабре ставку повысят на 1-3%

Как сообщает портал «БанкИнформ», многие российские банки, включая финансовые учреждения, входящие в топ-10, уже повысили или готовятся повысить проценты по кредитам, вкладам, а также накопительным счетам, ожидая, что Центробанк РФ в очередной раз повысит ключевую ставку уже в декабре. В настоящий момент показатель ключевой ставки является рекордным и составляет 21%, но, по прогнозам экономистов и других экспертов, в декабре он будет увеличен еще на 1-3% — как для сдерживания инфляции, так и для поддержания курса рубля.

Так, Т-Банк повысил ставки по непополняемым вкладам в рублях на 4 и 6 месяцев с 20% до 21.5% и 22% соответственно. Газпромбанк увеличил ставки по вкладу «Новые деньги» до 23-23.6% в зависимости от срока. Сбер увеличил процентные надбавки по Накопительному счету за выполнение определенных условий с 1% до 2%. Среди условий — наличие подписки СберПрайм, покупки на 5000 рублей в магазинах-партнерах банка, а также траты как минимум на 30 000 рублей в месяц. Выросли во многих банках и ставки по кредитам, в том числе, по займам с плавающей ставкой, которые нередко оформляют представители крупного и среднего бизнеса.