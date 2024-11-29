Президент ответил на вопрос журналиста в рамках саммита ОДКБ

Как сообщают СМИ, президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из представителей прессы в рамках саммита ОДКБ в Казахстане, рассказал о причинах ослабления рубля. По словам российского лидера, на рубль в настоящий момент действует много факторов сезонного характера, включая платежи в бюджет и цены на нефть. Также президент подчеркнул, что поводов для паники нет – ситуация остается под контролем, и в распоряжении ЦБ имеются различные инструменты для борьбы с инфляцией.

Ранее после резкого ослабления курса рубля по отношению к доллару, евро и юаню в Центробанке РФ сообщили, что отказываются от покупки зарубежных валют до конца 2024 года. Что же касается ключевой ставки – большинство экономистов полагают, что в декабре она вырастет до 22-24%, а многие крупные банки уже увеличили проценты по кредитам, исходя из предполагаемого показателя в 23%. В свою очередь, ритейлеры и автодилеры предупредили о грядущем подорожании цифровой и бытовой техники, электроники, а также машин – в особенности ввозимых посредством схем параллельного импорта.