Из них почти 20 триллионов приходится на ипотечную задолженность.

Как сообщает «БанкИнформ» со ссылкой на данные Центробанка РФ, долги россиян-физлиц перед банками превысили 38 триллионов рублей. Примечательно, что более половины суммы (20 триллионов) приходится на ипотечные кредиты, 15.4 триллиона – на потребительские кредиты, и около 2.6 триллиона – на автокредиты. Впрочем, в октябре и ноябре рост кредитования оказался значительно ниже, чем в предыдущие месяцы — высокий показатель ключевой ставки означает еще более высокие проценты по кредитам, поэтому граждане стали реже пользоваться заемными средствами.

Также в Банке России отмечают, что стремительно растет портфель вкладов — россияне уже держат на них более 53 триллионов рублей. Привлекательность этого финансового инструмента в 2024 году значительно возросла и продолжает расти — некоторые банки предлагают по вкладам более 21% годовых, при этом открыть вклад можно не только на год, но и, например, на 6 месяцев или даже на 3 месяца. С учетом того, что в декабре экономисты ожидают очередного повышения ключевой ставки на 1-2%, кредиты, вероятно, станут еще недоступнее, а вклады — еще выгоднее.