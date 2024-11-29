Если не произойдет значительного укрепления рубля по отношению к доллару, евро и юаню.

На протяжении всей осени 2024 года наблюдалась тенденция к снижению курса рубля по отношению к доллару, евро и юаню, а в конце ноября процесс достиг своего апогея, и курс доллара закрепился на уровне почти 110 рублей. Ослабление российской национальной валюты не может не сказаться на стоимости для россиян импортных товаров — в первую очередь речь идет о цифровой и бытовой технике, электронике, включая компьютерные комплектующие, а также автомобилях, ввозимых в рамках схем параллельного импорта.

Как сообщают СМИ, представители торговых сетей и эксперты прогнозируют, что если не произойдет резкого укрепления рубля, товары перечисленных категорий могут подорожать на 10-20%, при этом некоторые ритейлеры поднимут уже в ближайшее время, другие же предпочтут дождаться января, чтобы не снижать традиционно высокие предпраздничные продажи. Участники рынка и аналитики отмечают, что падение курса рубля на 10% приводит к повышению цен на импортные товары на 10-15%. С учетом того, что сейчас многие ритейлеры распродают продукцию, закупленную при 85-95 рублях за доллар, техника и электроника может подорожать в январе на внушительные 20%.