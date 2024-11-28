Такие меры могут помочь сдержать инфляцию и падение рубля.

Портал «Банки.ру» опросил профильных экспертов и собрал прогнозы по поводу возможного изменения Центробанком показателя ключевой ставки в декабре 2024 года. В настоящий момент ключевая ставка уже является рекордной и составляет 21%, тем не менее, опрошенные экономисты и финансовые аналитики склоняются к тому, что ЦБ РФ в очередной раз ужесточит кредитно-денежную политику, добавив к текущей ключевой ставке еще 1-3 процентных пункта. При этом будет ли такая мера эффективной для сдерживания инфляции — покажет время.

Упрощенно, ключевая ставка — это процент, под который банки получают кредиты от ЦБ. Далее финансовые учреждения добавляют к этому показателю еще несколько процентов и выдают кредиты уже гражданам и предприятиям, соответственно, чем выше ключевая ставка, тем недоступнее становятся заемные средства. С учетом высокой инфляции, по официальным данным составляющей 8-9%, а по неофициальным до 17-18%, а также ослабления курса рубля по отношению к доллару, евро и юаню, дополнительное наращивание ключевой ставки становится почти неизбежным. Более того, большинство крупных банков уже заложили в свои продукты предполагаемое повышение ставки до 23%.