Гейминг-индустрия в России стремительно развивается

Как сообщают СМИ, банк ВТБ запускает специальный продукт для геймеров и киберспортсменов — банковскую карту с лимитированным дизайном и увеличенным кэшбеком на популярные категории, включая «Цифровые сервисы». Помимо этого, клиенты, оформившие карту получат особые бонусы в мобильной игре Standoff 2, турниры по которой спонсирует ВТБ. По мнению некоторых экспертов, похожие продукты в скором времени могут предложить и другие крупные банки.

Старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин, рассказывая о новой карте, подчеркнул, что количество геймеров в России растет стремительными темпами: так, согласно ряду опросов, в какие-либо видеоигры ежедневно играют более половины совершеннолетних граждан РФ. Развивается в стране и киберспортивная отрасль. Стремясь не отставать от трендов, банки начинают предлагать специальные продукты, нацеленные на эту огромную аудиторию. Доступна «геймерская карта» и для детей с 6 лет — изначально она привязывается к счету одного из родителей, а после достижения ребенком возраста 14 лет оформляется как отдельная.