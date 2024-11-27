Но на практике ценник почти наверняка окажется выше

По мнению авторов Youtube-канала Hardware Unboxed, NVIDIA следует установить для будущей видеокарты GeForce RTX 5060 рекомендованную цену на уровне 200 долларов, ценник же в 300 долларов и выше в данном случае будет неадекватным. В качестве примера «неправильного» ценообразования приводится RTX 4060 Ti — спрос на данный графический ускоритель оказался невысоким. Что же касается модификации этой видеокарты, оснащенной 16 гигабайтами — ее стоимость также оказалась завышенной.

Аргументация контент-мейкеров проста: по предварительным данным, RTX 5060, а также RX 8600, как в свое время RTX 4060 и RX 7600, будут оснащаться лишь 8 гигабайтами видеопамяти. При этом для комфортного гейминга в разрешении QuadHD такого объема памяти уже недостаточно. Поэтому для стимулирования спроса NVIDIA и AMD следует снизить цены. Увы, вероятность того, что RTX 5060 и RX 8600 будут предлагаться за 200 долларов или дешевле близка к нулю. С учетом того, что для RTX 4060 в свое время была установлена рекомендованная цена в 299 долларов (хотя впоследствии ее уменьшили до 279), стоит ожидать, что RTX 5060 будет стоить столько же или дороже.



