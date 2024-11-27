После чего вымогают деньги за разблокировку.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на данные МВД, злоумышленники стали активно использовать мошенническую схему с блокировкой iPhone под видом помощи в установке отсутствующих в App Store приложений – речь идет, например, о банковском софте, попавшем под американские санкции. Мошенники уговаривают жертву зайти в указанный ими Apple ID, введя предоставленные данные. После этого iPhone гражданина блокируется, а преступники переходят к следующему этапу — вымогают у пострадавшего денежные средства, обещая после их получения разблокировать устройство.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать базовые правила информационной безопасности — не предоставлять никому свои авторизационные или персональные данные, а также какие-либо коды из SMS или push-уведомлений, не действовать по инструкции связавшихся с вами третьих лиц, кем бы они ни представлялись, а также не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать программное обеспечение из небезопасных источников, таких, как соцсети, месседжеры, форумы и сайты, за исключением официальных сайтов банков.