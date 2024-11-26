Их доля среди реализованных в стране машин росла на протяжении многих лет

Как сообщает телеграм-канал «Автомаркетолог», в октябре 2024 года на российском авторынке было продано почти 118.5 тысяч машин сегмента SUV – это на 58.5% больше, чем в октябре 2023 года. По мнению многих экспертов, в сентябре и октябре реализовался фактор отложенного спроса – в связи с увеличением утильсбора и падением курса рубля по отношению к доллару, евро и юаню, что предвещает очередную волну повышения цен.

Лидирует по продажам в указанном сегменте китайская компания Haval – в октябре россияне приобрели почти 24 тысячи кроссоверов и внедорожников этого бренда. На втором и третьем месте – тоже китайские компании, Geely и Chery с 15.7 и 14 тысячами реализованных машин класса SUV соответственно. На четвертой позиции – отечественная Lada с 9 тысячами продаж, а на пятой – китайский бренд Changan с 8.6 тысячами.

Примечательно, что доля кроссоверов и внедорожников от общего числа продаваемых в России новых автомобилей росла на протяжении многих лет, и в настоящий момент превышает 70%. В опросах водители указывают, что выбирают такие машины из-за их универсальности, проходимости, просторного салона и презентабельного внешнего вида.