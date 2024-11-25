Реальная покупательная способность российских граждан продолжает падать

Как сообщает РБК, официальный курс доллара превысил 103 рубля впервые за 2.5 года – последний раз российская национальная валюта настолько ослабевала в марте 2022 года, вскоре после начала СВО. Примечательно, что значительное падение курса рубля происходит на фоне беспрецедентно высокого показателя ключевой ставки, который, согласно планам Центробанка, должен сдерживать инфляцию.

Согласно данным Росстата, за 12 месяцев в России на 10-20% подорожало значительное число продуктов питания, а отдельные наименования, такие, как картофель, томаты, чеснок и говядина, прибавили в цене более 20%. И хотя Банк России заявляет, что прогнозируемая инфляция по итогам 2024 года не превысит 8-9%, ощущаемая гражданами инфляция, вероятно, окажется значительно выше, поскольку в потребительской корзине большинства россиян существенную долю занимают продукты питания.

Ранее замглавы ЦБ РФ Алексей Заботкин заявлял, что в декабре 2024 года не исключается вероятность очередного повышения ключевой ставки, и, судя по падению курса рубля и ускорению инфляции, именно такой сценарий является наиболее вероятным. Как отмечают экономисты, на рубль давят не только геополитические риски, но и глобальный рост доллара по отношению ко множеству мировых валют после избрания Дональда Трампа президентом США на прошедших в Америке выборах.