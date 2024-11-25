Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Официальный курс доллара превысил 103 рубля впервые с марта 2022 года
Реальная покупательная способность российских граждан продолжает падать

Как сообщает РБК, официальный курс доллара превысил 103 рубля впервые за 2.5 года – последний раз российская национальная валюта настолько ослабевала в марте 2022 года, вскоре после начала СВО. Примечательно, что значительное падение курса рубля происходит на фоне беспрецедентно высокого показателя ключевой ставки, который, согласно планам Центробанка, должен сдерживать инфляцию.

Согласно данным Росстата, за 12 месяцев в России на 10-20% подорожало значительное число продуктов питания, а отдельные наименования, такие, как картофель, томаты, чеснок и говядина, прибавили в цене более 20%. И хотя Банк России заявляет, что прогнозируемая инфляция по итогам 2024 года не превысит 8-9%, ощущаемая гражданами инфляция, вероятно, окажется значительно выше, поскольку в потребительской корзине большинства россиян существенную долю занимают продукты питания.

Ранее замглавы ЦБ РФ Алексей Заботкин заявлял, что в декабре 2024 года не исключается вероятность очередного повышения ключевой ставки, и, судя по падению курса рубля и ускорению инфляции, именно такой сценарий является наиболее вероятным. Как отмечают экономисты, на рубль давят не только геополитические риски, но и глобальный рост доллара по отношению ко множеству мировых валют после избрания Дональда Трампа президентом США на прошедших в Америке выборах.

#россия #экономика #доллар #рубль #банки #курс доллара #курс рубля #валюты
Источник: rbc.ru
1
Показать комментарии (1)
В России ожидается сокращение числа дилерских центров и снижение продаж автомобилей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Северной Корее показали танк M2020, который называют "северокорейской "Арматой"
1
Marvel готовит самый масштабный фильм о Человеке-пауке
+
Генеральный директор Volkswagen утверждает, что закрытие заводов неизбежно
5
Voyager 1 неожиданно включил радиопередатчик, находившийся в состоянии молчания более 40 лет
1
Подтверждена блокировка обновления Windows 11 24H2 на ПК с Assassin's Creed и другими играми Ubisoft
4
Stalker 2: Heart of Chornobyl оказалась слишком сложной для многих геймеров
9
Российский Су-34 поразил американский ЗРК Avenger
+
Блогер использовал Tesla Cybertruck для автономного питания дома площадью 464 м²
1
Главком РВСН Каракаев: "Орешник" может поражать любые цели в Европе, даже высокозащищенные
2
OpenAI может вести переговоры с Samsung о внедрении своих возможностей ИИ на Galaxy
+
Неопознанный БПЛА был замечен рядом с авианосцем «Королева Елизавета»
1
Глава МИД Франции заявил, что Украина имеет право использовать французское оружие для ударов по территории России
2
AMD считает, что геймеры перейдут с 7800X3D на новый 9800X3D ради «фактора разгона»
16
В России запустили уникальное производство амаранта
+
Баг в Windows 11 увеличивает системную громкость до 100%
4
NASA выделила $11,5 миллионов для разработки самолета будущего
+
Высокоскоростную ж/д магистраль Москва - Санкт-Петербург введут в эксплуатацию 1 апреля 2028 года
+
Новая ракета "Орешник" способна уничтожать подземные бункеры
+
"Сделан из пластика и силумина" - в сети усомнились в китайском истребителе 6-го поколения
2
Nvidia готовит к запуску новый графический процессор RTX 5090 по цене от $1 800 до $1 900
6

Популярные статьи

"МиГ-41, подвинься" - Китай представил космический истребитель 6-го поколения «Белый император»
61
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
15
Почему Core i5-12490F — лучший процессор для сборки недорогого игрового ПК на конец 2024 года
49
Какие сложности ожидают украинское ПВО в перехвате "Орешника" и почему это не произойдёт
22
Итоги гоночного уик-энда 23-24 ноября
4
О S.T.A.L.K.E.R. 2 и чемоданах - как белорусские блогеры раскрывают мировой заговор
67
PlayStation 6 может стать последней приставкой Sony, а часть вины лежит на руководстве и PS 5 Pro
9
Сколько стоит сборка геймерского ПК для запуска игр в 2K@60 fps с прицелом на апгрейд в 2027 году
11
Китайский истребитель 6th Gen "Белый император" бросает вызов мировым державам
2
Почему AMD Radeon это худший выбор для Linux, или как пришло время переустанавливать линукс
25

Сейчас обсуждают

Максим Кудинов
18:27
Внешний долг, это как правило торговые обязательства, кредиты, и пр. В том числе и с нейтральными странами, или партнёрами, вроде Ирана, Китая, Индии. Так что не кипешуй, тут надо понимать, что конкре...
Valve проводила Windows 7 "на пенсию" — Steam больше не поддерживает устаревшие ОС
Nacvark
18:25
Там про это и речь, что США воздерживаются от того, чтобы плотно лезть в Индо-Тихоокеанский регион, где проблемы не нужны. Очевидно, что если ситуация с Южной Кореей той же будет накаляться, активност...
The Guardian: В Китае обеспокоены укреплением военного сотрудничества между Россией и КНДР
Станислав Белоусов
18:25
Но спроектирована и разработана в США.
Генеральный директор Volkswagen утверждает, что закрытие заводов неизбежно
Максим Кудинов
18:23
Целых 12 машин в год... Ну теперь заживём... Сколько там F-35 выпущено с 2019, плюс-минус 1000? Т.е. при таких темпах производства, догонять лет 90 будем? Прогресс, что ещё сказать.
Valve проводила Windows 7 "на пенсию" — Steam больше не поддерживает устаревшие ОС
TM1
18:22
обоим по плюсу за логическое мышление. в первом случае - для закрытой системы, во втором и более полном - для открытой
В США пригрозили санкциями своим союзникам, если они поддержат решение МУС об аресте премьера Израиля
Добрый день
18:20
Так 3600 в каком году был выпущен?
Core i7-14700K vs Core i7-8700K – сколько процессоры Intel прибавили за 6 лет, и почему AMD лучше
Dimkovski
18:18
8700K во всех тестах ноздря в ноздрю с R5 3600 идёт
Core i7-14700K vs Core i7-8700K – сколько процессоры Intel прибавили за 6 лет, и почему AMD лучше
Станислав Белоусов
18:18
Телепортацией)
Депутат Рады Ткаченко: Около 150 тысяч человек вернулись из Украины в новые регионы РФ
Добрый день
18:17
А чего й то обоссанный рекламист сравнивает 8700К с 7800X3D? Пусть сравнит с Ryzen 1600, который вышел в том же году что и 8700К и сливал ему всухую, не говоря уже про предыдущие процессоры от АМД, ко...
Core i7-14700K vs Core i7-8700K – сколько процессоры Intel прибавили за 6 лет, и почему AMD лучше
VAKT
18:16
Странно, я такой шнурок видел лет 15-18 назад
Telegram оштрафован на 7 млн рублей за отказ удалять запрещённую в РФ информацию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем