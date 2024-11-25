Рост утилизационного сбора и падение курса рубля неизбежно скажутся на автомобильном рынке РФ

В последние месяцы спрос на автомобили на российском рынке был высоким — граждане спешили приобрести новые транспортные средства, пока дилеры не подняли цены из-за увеличения утилизационного сбора, недоступности для бизнеса заемных средств и падения курса рубля по отношению к доллару, евро и юаню. Тем не менее, упомянутые факторы не могли не повлиять на стоимость автомобилей и спрос на них — и повлияли.

Как полагают опрошенные журналистами IXBT эксперты, находящийся в перегретом состоянии российский автомобильный рынок ожидает существенное падение, которое приведет к закрытию части дилерских центрах как в столице, так и в регионах. Если же говорить о более конкретных прогнозах, то мнения специалистов расходятся – одни говорят о вероятном уменьшении числа дилерских центров на 3-10%, другие же рассматривают худший, маловероятный сценарий, при котором могут закрыться до 20-30% точек.

В группе риска в первую очередь находятся компании со слабым портфелем брендов и серьезной долговой нагрузкой — высокая ключевая ставка, установленная Центробанком РФ не позволяет предприятиям пользоваться дополнительными заемными средствами. Примечательно, что представители регулятора сообщали, что в декабре 2024 года не исключается вариант очередного повышения ставки, хотя проценты по кредитам и без того являются запретительными. Что же касается прогнозов экспертов по поводу цен на автомобили, здесь практически все опрошенные специалисты солидарны: машины продолжат дорожать.