В третьем квартале 2024 года складские запасы геймерских графических ускорителей значительно сократились

Финансовый директор компании NVIDIA Колетт Кресс предупредила о вероятном дефиците игровых графических ускорителей в четвертом квартале 2024 года – по словам топ-менеджера, в третьем квартале складские запасы видеокарт GeForce у оптовиков и ритейлеров значительно сократились из-за высокого спроса. Также госпожа Кресс добавила, что возникший дефицит является кратковременным, и уже в первом квартале 2025 года поставки GPU увеличатся, что позволит удовлетворить спрос.

Ранее СМИ и тематические ресурсы со ссылкой на инсайдеров и сотрудников занятых в отрасли компаний собщали о сокращении или даже прекращении производства и поставок ряда игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4000. И сейчас, комментируя заявление финдиректора NVIDIA, многие эксперты, обозреватели и техноблогеры, как и обычные геймеры и интернет-пользователи, полагают, что дефицит является как минимум в некоторой степени искусственным. На околомонопольном рынке малочисленные производители могут манипулировать ценой на свою продукцию, и, согласно распространенной в сети гипотезе, руководство NVIDIA приняло решение сократить поставки игровых видеокарт, чтобы подороже продать большую часть остатков моделей RTX 4000 до выхода графических ускорителей нового поколения, который запланирован на начало 2025 года.