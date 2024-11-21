Знаковая отметка в 100 000 долларов уже очень близко

После победы Дональда Трампа на прошедших в США президентских выборах на криптовалютном рынке начался период бурного роста – дело в том, что политик положительно отзывался о криптовалютах и даже обещал создать для Америки национальный запас коинов, а также сделать США «криптовалютной столицей мира». Также Трамп заявлял о возможности увольнения главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) — здесь стоит отметить, что позиция данного регуляторного ведомства по криптовалютам является довольно консервативной.

За последние две недели стоимость главной мировой криптовалюты, Bitcoin, значительно выросла. Так, 10 ноября за один биткоин давали 80 тысяч долларов, сегодня же, 21 ноября, был побит очередной исторический рекорд – 97 500 долларов. Знаковая отметка в 100 тысяч долларов уже близко, а многие криптоинвесторы и другие эксперты полагают, что рост продолжится и после ее достижения, поскольку такая новость получит широкое освещение в СМИ, в результате чего курс Bitcoin закрепится на уровне 115-120 тысяч долларов. Возможно, биткоин будет стоить 100 тысяч долларов уже сегодня, но даже если нет, с высокой вероятностью это случится в ближайшие дни. Впрочем, рынок криптовалют является высоковолатильным, и под влиянием тех или иных новостей тренд может развернуться.