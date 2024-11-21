Снижение ключевой ставки может начаться только во 2-3 квартале 2025 года, причем при выполнении ряда условий.

Как сообщает Forbes.ru, российские банки ожидают от Центробанка РФ очередного повышения ключевой ставки в декабре текущего года и уже меняют условия кредитов, повышая по ним проценты. Аналитики SberCIB считают, что показатель ключевой ставки будет увеличен до 22%, а эксперты Совкомбанка полагают, что регулятор не ограничится увеличением на один процент и повысит ставку сразу до 23%. Что же касается возможности снижения ключевой ставки – по мнению экономистов, при текущем руководстве Банка России, разворот кредитно-денежной политики может случиться не ранее 2-3 квартала 2025 года, и только если экономическая ситуация будет соответствовать ряду условий, главное из которых – значительное замедление инфляции.

По данным Центробанка РФ, уровень инфляции по итогам 2024 года составит 8-9%, но ощущаемый гражданами показатель значительно выше, поскольку существенную часть потребительской корзины среднего россиянина составляют продукты питания. Некоторые из них, такие, как картофель, помидоры, говядина и чеснок, подорожали более, чем на 20%, но и увеличения цен на большую часть пищевой продукции на 10-20% достаточно для снижения реальной покупательной способности тех граждан, чья заработная плата за год не выросла или выросла незначительно.