Тем временем в Центробанке продолжают рассуждать о необходимости сдерживания инфляции

Как сообщают российские СМИ, отпускная цена говядины для российских мясоперерабатывающих предприятий достигла рекордного значения – более 700 рублей за кг. Для сравнения, в 2023 году стоимость одного килограмма говядины составляла 566 рублей, а в 2022 — 520 рублей. В годовом выражении рост цен составил почти 24%, и это далеко не единственный подорожавший более, чем на 20% продукт, хотя в Центробанке РФ заявляют, что инфляция в 2024 году составит 8-9%. Впрочем, методику подсчета инфляции некоторые экономисты и другие эксперты уже называли оторванной от реальной картины потребления среднего россиянина.

Согласно данным Росстата, за год в России на 44% подорожал картофель — в октябре средняя цена на него превысила 45 рублей за кг. Также более, чем на 20% прибавили в цене чеснок, помидоры, свекла, репчатый лук, оливковое и сливочное масло, баранина, яйца, грибы и ряд других продуктов питания. Впрочем, большая часть пищевой продукции за год подорожала «всего» на 10-20%. Тем временем в Банке России не исключили очередного повышения ключевой ставки в декабре 2024 года для борьбы с инфляцией – решение будет принято после оценки экономической ситуации в стране в середине следующего месяца.