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[Zero]
Глава Центробанка РФ Набиуллина: сценарий заморозки вкладов россиян в банках не обсуждается
Что же касается ключевой ставки - ее снижение ожидается в 2025 году

Как сообщают СМИ, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что сценарий заморозки вкладов россиян в банках даже не обсуждается, и разговоры о нем являются бессмысслицей. Ранее некоторые экономисты и публичные спикеры предполагали, что решение о заморозке вкладов может быть принято для сдерживания инфляции, если других мер по противодействию ей, вроде повышения ключевой ставки, окажется недостаточно.

Ранее заместитель главы ЦБ Алексей Заботкин подчеркнул, что в декабре не исключается очередное повышение показателя ключевой ставки, а окончательное решение по данному вопросу будет принято после оценки экономических показателей в середине следующего месяца. Что же касается вероятности снижения ключевой ставки — Эльвира Набиуллина спрогнозировала, что ее это будет возможно в 2025 году, если для экономики не возникнет дополнительных шоков.

Согласно данным опросов, по мнению значительной части россиян реальный уровень инфляции составляет 15-25%, а не 8-9%, как заявляют в Банке России. Объясняется это просто — некоторые товары и услуги, включенные в официальную методику расчета, практически не дорожают, существенную же долю потребительской корзины большинства граждан составляют расходы на питание и услуги ЖКХ. При этом рост цен на продукты в 2024 году по ряду позиций (картофель, томаты, чеснок) исчисляется десятками процентов. 

#россия #экономика #банки #центробанк
Источник: ura.news
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