А также аккумуляторы емкостью 6000-6500 мА*ч.

Многие смартфоны бренда Poco, принадлежащего китайской компании Xiaomi, отличаются весьма выгодным соотношением стоимости и характеристик – например, мобильные устройства линейки Poco F часто не уступают по производительности гораздо более дорогим субфлагманам, а иногда даже флагманам. Также не секрет, что под брендом Poco регулярно выходят на международный рынок смартфоны, на внутрикитайском рынке предлагающиеся под брендом Redmi.

Как сообщает ресурс NotebookCheck, смартфоны Xiaomi Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra будут являться международными версиями моделей Redmi K80 и Redmi K80 Pro. Младший смартфон, по предварительным данным, получит SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а старший – чип Qualcomm Snapdragon 8 Ultra. Емкость аккумуляторной батареи составит 6000 мА*ч и 6500 мА*ч соответственно, также есть сообщается о поддержке обоими аппаратами скоростной 120-ваттной зарядки.

Что же касается базовой версии Poco F7 – в настоящий момент сведения инсайдеров об этом смартфоне разнятся. С высокой вероятностью он будет основан на Redmi Turbo 4, но какую производитель будет использовать SoC, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 или MediaTek Dimensity 8400, пока непонятно. Зато есть информация о емкости аккумуляторной батареи и мощности зарядки – они составят 6000-6500 мА*ч и 90 Вт соответственно.