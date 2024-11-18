На популярной площадке eBay, а также через различные маркетплейсы и интернет-магазины

Как сообщает ресурс Tech4gamers, на eBay, а также в ассортименте различных зарубежных маркетплейсов и интернет-магазинов обнаружены поддельные процессоры AMD Ryzen 7 9800X3D. Как минимум часть контрафакта можно отличить по коробке: она светлее оригинальной, а также лишена логотипа Ryzen на боковой панели и серийного номера. Эксперты Tech4gamers рекомендуют покупать Ryzen 7 9800X3D только у авторизованных продавцов и избегать приобретения новинки у частных лиц или в сомнительных интернет-магазинах.

Что касается того, какой именно процессор предлагают под видом Ryzen 7 9800X3D – информация на Reddit разнится. Одни пользователи сообщают о перемаркированных инженерных образцах различных CPU сокета AM5, другие – и вовсе о старых процессорах AM4. Вероятно, злоумышленники надеются на невнимательность покупателей, а также на их стремление сэкономить при покупке, поскольку продаются подделки, как правило, по ощутимо более низким ценам, чем оригинальные процессоры. С учетом того, что на Ryzen 7 9800X3D наблюдается колоссальный спрос, волна мошенничества наверняка докатится и до России, поэтому при приобретении нового чипа следует проявлять разумную бдительность и осторожность.