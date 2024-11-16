Платформы разные, но все родом примерно из 2016 года

Энтузиаст под ником LightTool рассказал на популярном русскоязычном ресурсе «Хабр» о смартфонах S24 Ultra, широко распространенных на маркетплейсах и мимикрирующих под решения Samsung. Особенность упомянутой линейки – фейковые технические характеристики, прописанные настолько мастерски, что изобличить подделку не удается даже с помощью AIDA64 и CPU-Z. Зато DevCheck и тест GFXBench, как правило, отображают хотя бы часть реальных спецификаций, как и DiskInfo – реальную емкость накопителя.

Поддельные смартфоны продаются под разными брендами, но чаще всего в названии присутствует словосочетание «S24 Ultra». Устройства могут предлагаться в разных корпусах и с различными фейковыми характеристиками — оптовый заказчик может при помощи конфигуратора задать для партии нужный объем ОЗУ и флеш-накопителя, разрешение экрана и другие спецификации. Разумеется, речь идет не о настоящих характеристиках, а лишь о тех, которые будут отображаться в настройках аппарата и в большинстве программ, с помощью которых недовольный покупатель может попытаться вывести мошенников на чистую воду.

Предлагаются подделки чаще всего по цене от 5 до 15 тысяч рублей. Что же касается реальных характеристик – они разнятся, но чаще всего речь идет о морально устаревших платформах родом примерно из 2016 года. Внутри корпуса обычно установлены 4-ядерный или 8-ядерный процессор начального уровня, 2-4 гигабайта оперативной памяти и 32-гигабайтный или 64-гигабайтный флеш-накопитель.

Как подчеркнул LightTool в заключении к своему исследованию, больше всего в сложившейся ситуации ему не нравится поведение маркетплейсов, затрудняющих пользователям процедуру возврата явно поддельных товаров, а также недостаточно оперативно блокирующих продукцию мошенников на платформе несмотря на обилие доказательств и негативных отзывов.