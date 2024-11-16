Вероятно, сообщение по ошибке было интегрировано в систему из Windows 10

Как сообщает PCWorld, многие пользователи, установившие обновление KB5046633 для операционной системы Windows 11 23H2 были удивлены — ОС начала выводить сообщение о скором завершении поддержки и необходимости обновления. Представитель Microsoft поспешил подтвердить, что данное предупреждение является ошибочным, и баг с высокой вероятностью будет исправлен уже в течение ближайшей недели.

В сети предположили, что сообщение о завершении поддержки операционной системы по ошибке было интегрировано в обновление из Windows 10 или более старой версии Windows 11 22H2, поддержка которой действительно была завершена еще в начале октября текущего года. Ранее Microsoft неоднократно рекомендовала пользователям вовремя обновляться до актуальной версии операционной системы – как с целью повышения безопасности ПК, так и для получения доступа к новым функциям. К сожалению, как показывает практика, обновления для Windows 11, исправляя одни ошибки, нередко приносят другие. Чаще всего перестают корректно работать «Проводник» и панель задач, но встречаются и другие баги. Из-за этого некоторые опытные пользователи даже рекомендуют отключать обновления ОС или откладывать их на максимально возможный срок.